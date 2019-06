Geek Girls Latam, la organización que promueve el interés de las niñas y mujeres en ciencia y tecnología

Geek Girls Latam es una organización que opera desde Bogotá y que se centra en cerrar las brechas de género que existen en torno a los oficios STEM.

Para nadie es un secreto que en toda actividad relacionada al enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) los hombres son una notoria mayoría. Si vamos a hechos más objetivos, podemos recurrir a las cifras de la UNESCO. Según la organización, solo un 35% de las personas que acceden a programas de educación superior relacionados a STEM son mujeres. Además, únicamente un 28% de los investigadores científicos en el mundo son mujeres. Pensando en estas desfavorables cifras para el sexo femenino, existe el colectivo Geek Girls Latam.

Hace 9 años Geek Girls Latam nació como una comunidad de mujeres en el mundo de la tecnología. En ese entonces comenzó como una propuesta del ministro TIC de Colombia. Sin embargo, poco después la organización se desligó del gobierno para seguir trabajando con un interés particular. Este sería explotar el potencial de las mujeres en el país y posteriormente en Latinoamérica.

Geek Girls Latam trabaja en lo que hace años sería impensable: hacer a las mujeres partícipes de los cambios de la sociedad a través de la tecnología. Sin embargo, sus miembros y sobre todo su directora Joanna Prieto, han creído siempre en la realización de este propósito. Esto se lograría desde el hecho de mostrarles a las niñas que los temas STEM también están a su alcance:

Hemos entendido que en la niñez debemos hacer un esfuerzo para que todo el mundo reciba una orientación hacia lo STEM. Lo que queremos es generar el interés. Tú haces la diferencia cuando prefieres regalar unos Lego a regalar una muñeca a una niña. Cuando regalas lo típico (estufas y demás) estás limitando creativamente y le estás enseñando unos role específicos. Si incentivas a que ella se imagine creadora será algo totalmente distinto. Así puedes hacer que se sueñe científica o se sueñe ser astronauta y no sea limitada por estereotipos".

Pero no solo estamos hablando de niñas. Geek Girls Latam (GGL) se centra en que mujeres de todas las edades puedan aportar desde las áreas STEM. Por ello ha generado todo tipo de talleres y programas para que destaquen. Esto se alcanzaría a través de tres palabras clave: inspirar, empoderar y conectar.

Inspira, empodera, conecta

Durante años GGL ha organizado eventos para visibilizar a mujeres cabeza de la industria. Han contado las historias de ingenieras, científicas, expertas en tecnología, etc, para que otras mujeres sepan que pueden ser como ellas e identificarse con estas historias. Estos procesos han sido especialmente enfocado para las niñas. Inclusive, las jornadas de sensibilización llegan hasta niñas de escasos recursos que no tienen acceso a internet. A pesar de las dificultades, las pequeñas han logrado a interesarse en la tecnología.

Pero poco después el colectivo se dio cuenta que Inspirar no era suficiente. Por eso empezaron a dictar cursos donde se aprenden habilidades técnicas y blandas. Esto incluye programación, marketing digital, etc. En el caso de las habilidades blandas, se refuerza el liderazgo, la comunicación, etc. Así, con un debido proceso de formación, las mujeres podrían estar preparadas para alcanzar sus metas.

El último elemento es el de conectar a las mujeres con talento. Es decir, proporcionar un sitio ideal para que esas habilidades aprendidas puedan ser aprovechadas a través de trabajos, proyectos freelance o emprendimientos. Por eso diseñaron una plataforma para que estas mujeres pudieran explotar sus capacidades.

Inspirando con juguetes

Geek Girls Latam es una organización que busca siempre operar con la colaboración de otros que quieran sumarse en la meta de cerrar la brecha de género. Aquellos que ayudan sobre todo en la difícil labor de inspirar a las niñas desde etapas tempranas son especialmente valorados. Este es el caso de McDonald's, marca con la que acaba de realizar una alianza.

La unión ha servido para generar una linea de juguetes que sirven para despertar la curiosidad de las niñas (y niños) en STEAM. Así, recientemente se ha logrado incluir dentro de la Cajita Feliz a los robots Discovery Mindblown. Se trata de ocho motivos que ayudan a sensibilizar sobre distintas temáticas e invita a los niños a hacerse preguntas desde pequeños. Por ejemplo, uno de los robots sirve para identificar constelaciones de estrellas durante la noche. Otro ayuda a reflexionar cómo funciona nuestro sentido del equilibrio en nuestros cuerpos.

Las mujeres detrás de Geek Girls Latam creen que este tipo de acciones son como "una chispa que enciende la creatividad" de las niñas. Así lo considera Prieto: