Game of Thrones: Lena Headey lamenta lo que los guionistas le hicieron a Cersei

Si bien Chernobyl nos ayudó a quitarnos el mal sabor de boca, existen muchos espectadores que aún no han podido superar lo que sucedió con el final de Game of Thrones. Y Lena Headey, la propia Cersei Lannister, es una de esas personas.

En entrevista con el diario The Guardian, la actriz ha vuelto a hablar de su experiencia por el paso de la serie y no pudo evitar expresar nuevamente su desilusión por lo que David Benioff y Dan Weiss le hicieron a su personaje:

No, escuchen. Invertí también mucho como espectadora y tengo mis personajes favoritos. Y tengo algunas de mis propias quejas. Pero todavía no me he sentado borracha con David [Benioff] y Dan [Weiss] para hablar de ellas.

Les diré que quería una muerte mejor para Cersei. Obviamente sueñas con tu muerte. Podrían haberla hecho de cualquier manera en ese show.

Así que estaba un poco destrozada cuando vi cómo fue. Pero creo que no pudieron haber complacido a todos.

No importa lo que hicieran, creo que iban en contra de la corriente.