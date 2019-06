Un nuevo video deepfake ofrece disculpas por el final de Game of Thrones

Sabemos que es falso... pero da mucho gusto verlo de todas formas.

Un mes ha pasado y todavía no nos creemos que Game of Thrones haya acabado. Durante muchos años la serie nos acompañó como una gran forma de entretenimiento y nos dejó muchos momentos memorables. Por eso es que cuando la serie llegó a su final, la gente se esperaba algo épico y descrestante… algo que resultó lejano a la realidad. La razón es que el final no terminó de convencer, generó muchas dudas y hasta provocó que alguien más quisiera arreglarlo.

Esto provocó que los fanáticos exigieran un final distinto y más satisfactorio. Por razones lógicas HBO ni nadie más quiso darse a la tarea de volver a rodar la última temporada. Sin embargo, tampoco hubo disculpas por la calidad de los episodios entregados. Con esto seguro algunas personas se sintieron ignoradas y poco valoradas por haber seguido la serie.

Pero afortunadamente a alguien se le ocurrió aplicar esta improbable idea al mundo de los deepfakes. Estos videos, que hacen lo imposible posible, utilizan una inteligencia artificial para mover la cabeza de un personaje a otros contextos. También, como sucede en este contexto, puede hacer mover los labios en un patrón distinto. Por ejemplo, puede hacer coincidir los movimientos de la boca con un mensaje que el personaje no dijo.

Así pasó con Game of Thrones. A los miembros de un canal de Youtube llamado Eating Things se les ocurrió utilizar un deepfake para simular como si los personajes de Game of Thrones se disculparan por la calidad de la última temporada. De esta forma, utilizaron una escena del cuarto episodio, cuando Jon Snow da un discurso para despedir a los caídos en combate. Sin embargo, en este video el personaje de Kit Harington ofrece disculpas.

Lo que necesitábamos escuchar

"Lo sentimos por hacerlos perder el tiempo", comienza Jon Snow. Comentarios jocosos comparando la final de Game of Thrones como la de Lost o las pocas lineas que tuvo el personaje durante la temporada tienen lugar en los siguientes segundos.

Claramente no iba a faltar una mención al famoso vaso de café:

Cuando un vaso de Starbucks es el error más pequeño, sabes que la cagaste".

Por otro lado, también hay una disculpa por hacer el guión en solo unos pocos días. Finalmente, todos los personajes se disponen a quemar el guión maldito que muchos seguidores odiaron.

Por supuesto, esto no va a cambiar el final de la serie. No obstante, al menos podemos reírnos una vez más de la decepción que nos produjo en su tiempo.