Game of Thrones: ¿Cersei estaba embarazada? Escena eliminada arroja luz a esta teoría

Cersei sí estuvo embarazada y perdió al bebé. La escena fue grabada y bastante emocional, aunque jamás llegó a transmitirse.

La última temporada de Game of Thrones dio mucho de qué hablar; aunque no precisamente por su calidad o sorprendente final. Más bien, los fans se molestaron pues consideran que esta "arruinó" la serie y no le hizo justicia a la mayoría de los personajes que fueron desarrollándose en la historia durante años. Y una escena eliminada podría apoyar esto.

Cersei habría estado embarazada en Game of Thrones

Entre las relaciones más polémicas de la serie se encuentra la de los hermanos Lannister. Incesto y un poco más. De hecho, esta pudo haberse desarrollado mucho más allá de no haber sido porque eliminaron una escena importante.

Lena Headey, quien le dio vida a Cersei, reveló el contenido de dicha escena cortada. Esta tendría relación y daría seguimiento a cuando, al comienzo de la temporada 7; la reina le informa a su hermano que está embarazada. ¿Fue mentira? Aparentemente no.

En otros episodios hay pequeñas pistas que llevaron a muchos fans a pensar que Cersei no mentía y efectivamente estaba esperando un hijo. Por ejemplo, uno de ellos es que al final de la temporada 7; cuando se reúne con Tyrion, no bebe vino.

Y entonces vino la octava temporada…

¿Qué sucedió más adelante con esto? Nada. Cersei ya bebía vino y Euron Greyjoy le prometía un heredero, tranquilamente. El secreto, según la información que dio Headey en una conferencia de cómics en Alemania; nunca llegó a la pantalla. Existe una escena emocional y bastante fuerte en donde Cersei pierde al bebé. Esta se eliminó de la temporada siete, dejando a los espectadores con muchas dudas y un extraño sabor de boca.

The miscarriage scene would’ve been epic 😢 pic.twitter.com/gSZxUiukIa — ꧁♡ ᴋᴡᴇᴇɴ ʟᴇɴᴀ .꧂ (@bb_cersei) June 15, 2019

Y bueno… nos quedaremos con ganas de ver la historia completa en la pantalla. Y con ganas de un final diferente, por qué no.