Revelan video inédito de Freddy Mercury cantando "Time Waits for No One"

Freddy Mercury habrá dejado este mundo hace muchos años, pero nunca deja de sorprendernos, y ahora regresa en un video nunca antes visto.

Freddy Mercury es uno de los artistas más amados en toda la historia de la humanidad. No solamente por su gran talento, sino también por su forma de ser. Así que cuando nos enteramos que hay un nuevo video nunca antes visto de Freddy cantando… perdimos la cabeza.

El Tiempo no Espera a Nadie

Este video inédito se dio a conocer recientemente gracias a Universal Music. En el cual se muestra al legendario vocalista de Queen interpretar la canción “Times Waits for No One”.

El video fue grabado en Abril de 1986 con Freddy Mercury siendo solamente acompañado por un piano. Haciendo que esta versión de la canción sea muy distinta a la original, además de que el audio no ha sido editado en absoluto.

Esta valioso material audiovisual fue buscado dentro de los archivos de Universal Music por pura nostalgia. De acuerdo a Dave Clark, este siempre recordó con mucho cariño la interpretación que Mercury hizo en los estudios Abbey Road. Una interpretación que desde la primera vez que la escuchó le dio escalofríos.

Así que inspirado en volver a escuchar esa épica versión de Times Waits for No One, comenzó la búsqueda. La cual terminó en la primavera del 2018, encontrando este video en los archivos de Universal. Y aquí tienes el video que nunca antes se había revelado al público. Date un tiempo para escucharlo y verlo, vale muchísimo la pena.

Y así fue que después de un año de haberlo encontrado, se realizó un lanzamiento mundial de este. Sinceramente es toda una joya que necesitábamos tener hoy mas que nunca.

Creo que a partir de ahora estaremos escuchando esta versión por muchos días hasta que se quede impregnada en nuestra mente. ¿Qué te pareció la nueva canción de Freddy Mercury? ¿También te dio escalofríos esta épica interpretación? Cuéntanos en los comentarios.