Fortnite estuvo a punto de no existir: Director de Epic quería cancelarlo

Fortnite incluso ahora que está plagado de competencia sigue siendo una verdadera mina de oro que marcó un precedente importante en la industria de los videojuegos.

Sin embargo, resulta que Rod Fergusson, el director de Epic Games hace algunos años, estuvo a punto de cancelar el juego, cuando todo estaba en sus etapas tempranas de desarrollo.

En entrevista para Game Informer, el ahora líder de The Coalition cuenta cómo fueron aquellos días por 2012. En donde de haber seguido en su puesto está seguro que habría tirado a la basura Fortnite:

Habría cancelado Fortnite. Antes de irme, intenté cancelar Fortnite. Cuando se llamaba Save the World, ese fue un proyecto que tuvo algunos desafíos.

Como director de producción en ese momento, ese juego no habría pasado mi barra para darle prioridad a algo en lo que deberíamos seguir trabajando… Ese juego que aman, la sensación mundial, no existiría si me hubiera quedado en Epic.