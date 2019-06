For All Mankind es la nueva serie espacial de Apple TV+ #WWDC19

La carrera espacial del siglo XX tiene ahora una serie exclusiva de Apple que parece una extensión extraña de multiverso para First Man.

Apple arrancó con su esperado WWDC19. Como ya va siendo costumbre en este evento su enfoque no es tan espectacular como en otras keynotes. Pero igual la compañía se las ha arreglado para sorprender a todos con la revelación del primer avance de For All Mankind. La que sería su primera serie exclusiva para Apple TV+.

Apple TV+ es la nueva plataforma de suscripción y streaming contra Netflix Apple ya tiene su propio Netflix. Disney+ tendrá competencia seria.

El video acaba de ser liberado en el canal oficial de YouTube de la compañía y ahí podemos ver cómo toman la frase célebre de Neil Armstrong para armar esta producción sobre la carrera espacial hacia la Luna que tiene un giro inesperado y que parece sacado de Avengers: Endgame con sus universos paralelos. Aquí está la sinopsis oficial:

¿Y si la carrera espacial nunca hubiera terminado? For All Mankind es creada por el ganador del Premio Emmy Ronald D. Moore (Outlander, Star Trek, Battlestar Galactica), Matt Wolpert y Ben Nedivi. Contado a través de las vidas de los astronautas, ingenieros y sus familias de la NASA, For All Mankind presenta un mundo de aspiraciones donde la NASA y el programa espacial siguen siendo una prioridad y un punto focal de nuestras esperanzas y sueños.

For All Mankind, es una serie de drama original, que será estrenada este otoño de 2019 para la plataforma Apple TV +. Protagonizada por Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones y Jodi Balfour.

El planteamiento es ambicioso.