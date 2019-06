Final Fantasy XIV se prepara para recibir una serie Live Action

Una nueva serie Live Action basada en Final Fantasy XIV se encuentra ya en producción y esta tomará lugar en el mundo de Eorzea.

Final Fantasy XIV sigue creciendo fuerte entre los fanáticos y ahora recibirá otra serie Live Action. El estudio encargado de realizar la adaptación de este juego a la pantalla pequeña será Sony Pictures Television en conjunto con Hivemind.

Si este último estudio no te suena para nada, entonces debes saber que es el estudio encargado de hacer la serie Live Action de The Witcher.

Una Fantasia Final más

Aquellos seguidores de las series de Netflix, recordarán que hace unos años se estrenó una serie de Final Fantasy. La cual también está basada en Final Fantasy XIV, pero no es una adaptación del juego. En su lugar nos muestra una historia de reencuentro de un padre y su hijo gracias a la naturaleza de esta entrega.

La serie fue bien recibida por la crítica y los fans, puesto que nos muestra una perspectiva diferente en cuanto a series de juegos. Pero ahora Sony Pictures Television quiere llevar el juego mismo a tener su propia serie.

De acuerdo con información que dio a conocer Hivemind, la serie tomará lugar en el mundo de Eorzea. En donde se podrán ver muchas de las cosas que hacen tan especial a Final Fantasy. Por lo que podremos ver mucha magia, distintas clases de guerreros, naves voladoras y por supuesto, a los Chocobos.

Aunque no se ha dado a conocer una fecha aproximada de lanzamiento, ya estamos a la expectativa de ver cómo resultará la adaptación. Por lo mientras, para quitarte esas ganas de ver algo relacionado a Final Fantasy. Te recomendamos que veas Final Fantasy XIV: Dad of Light. La cual se encuentra disponible en Netflix. Eso si, no verás mucha acción, puesto que se centra más en un drama familiar. Pero también es una buena manera de conocer el juego sin tener que comprarlo tú mismo.