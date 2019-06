Filtro de gatito en Facebook Live fastidia conferencia de político y se hace viral

Ha pasado casi una década desde que la red social más popular el mundo lanzó su función de streaming Facebook Live.

Desde entonces la plataforma ha ido puliendo la interfaz; a la par que agrega alternativas que la vuelven más divertida. Como los filtros de gatito. Pero a veces todo sale mal, aunque muy divertido a la vez.

Justo eso le sucedió a Yousuf Shaukat Zai, ministro de información de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (Pakistán).

El buen hombre organizó a su equipo de redes sociales para realizar una transmisión por Facebook Live. Se trataba de una habitualmente aburrida conferencia con medios locales. Pero todo escaló a niveles hilarantes cuando de la nada se le activó el filtro de máscara de gatito.

Positive image of Pakistan is being promoted though a press conference streamed live on Facebook with cat filter on ministers of KP province.. pic.twitter.com/ihjxarISfe

— Waseem Abbasi (@Wabbasi007) June 14, 2019