FIFA 20 ya tiene fecha de lanzamiento #E32019

A través de un breve teaser tráiler, EA Sports ha anunciado que FIFA 20 se pondrá disponible el 27 de septiembre de 2019, lo que no nos sorprende considerando que es el mes típico en que se estrenan los juegos de la serie.

La compañía nos recuerda que este sábado 8 de junio darán a conocer todos los detalles de la nueva entrega en el evento EA Play, así que atentos a nuestra cobertura.

The stadium is anywhere. Full #FIFA20 reveal tomorrow at 3pm UK 👀 Subscribe to EA SPORTS FIFA on YouTube to see it first: https://t.co/RRsUn909Wu pic.twitter.com/twTKgLv95N

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 7, 2019