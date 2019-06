Fernando Colunga Ultimate Experience ya se encuentra en Spotify

Fernando Colunga Ultimate Experience es una banda serbia que se ha vuelto popular por hacer homenaje a Fernando Colunga, bueno, ya está en Spotify.

Fernando Colunga Ultimate Experience es una de las bandas de metal más raras que te puedas encontrar en el mundo. Y no porque su música sea mala, al contrario, son bastante buenos. Sino que son una banda tributo al galán de telenovelas Fernand Colunga.

La experiencia definitiva de Fernando Colunga

La banda comenzó a tener éxito en redes sociales mexicanas gracias a su surreal concepto y nombre. Además de que la portada de su disco presenta la cara de Fernando Colunga vestido de pirata.

No había tenido realmente sino hasta que su portada se viralizó. Por lo que los miembros de la banda no tardaron en agradecer al público latinoamericano por todo su apoyo y buenos deseos.

De hecho, tan solo la semana pasado, buscar a la banda en Spotify no soltaba ningún resultado. Pero hoy, mientras escribo estas líneas, me encuentro escuchando a la banda justamente en Spotify.

Dentro de sus canciones podemos encontrar joyas como “Fernando Colunga is Chuck Norris of the Mexican Soap Operas”. Lo que se traduce a “Fernando Colunga es el Chuck Norris de las telenovelas mexicanas”.

Además tenemos “Cursed Is My Fate Because I Am Blind” canción cuyo titulo hace referencia a la novela Esmeralda. Justo en la escena en donde su personaje, José Armando se queda ciego después de caer de un caballo.

Además de tener una canción llamada “Esmeralda is a Fucking Whore, I Don’t Love Her Anymore” que se puede traducir como “Esmeralda es una puta zorra, ya no la amo”. Haciendo referencia a la misma novela de Fernando Colunga.

Algunas de sus canciones solamente duran 30 segundos, pero sinceramente no se puede decir que sean malos. Ni siquiera parece tener nada que ver con el galán de novelas, pero sinceramente, es algo muy curioso.

Si quieres escuchar a la banda de origen serbio, te dejamos aquí el link de Spotify.