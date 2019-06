Se confirma fecha de re estreno de Avengers: Endgame en México

Avengers: Endgame regresará a las sales de cine en México dentro de muy poco, así que prepara tu cartera y disfruta esos 5 minutos extras.

Avengers: Endgame regresará con una versión extendida a los cines, lo cual tiene muy felices a los fans. Y a pesar de que solamente contará con 5 minutos de material extra, hay cientos de personas ansiosas por verla.

Pero si pensabas que tenías que esperar mucho tiempo antes de poder disfrutarla de nuevo, te tenemos buenas noticias.

Fecha confirmada para México

De acuerdo con una publicación realizada por Cinemex, la fecha de re estreno de Avengers: Endgame no está muy lejos. Ya que esta se podrá ver de nuevo en salas mexicanas el 28 de Junio. Así es, solamente es cuestión de esperar unos cuantos días más para poder ver 5 minutos extras de película.

Aunque pensándolo bien, es una estrategia muy mala para el consumidor. Básicamente es como comprar un traje extra en un juego que ya tienes pero que solamente puedes obtener al pagar el precio completo del juego una vez más.

Sí veremos la nueva versión de Avengers: Endgame en México este 28 de junio.https://t.co/h2dezUe8Hc pic.twitter.com/x4eV8OeX6B — Marvel Cómics México (@marvelmex) June 27, 2019

Sinceramente cada quien sabe si decide ir o no, pero no me suena a un muy buen trato para nuestras carteras. Ya que es obvio que Disney quiere que esta película se vuelva la más taquillera de la historia y además, volver a cobrarnos por ver solo una pequeña parte más.

Aunque quien sabe, puede ser que esos 5 minutos la vuelvan una obra maestra sin igual. Pero para ser justos, también tiene un adelanto exclusivo de Spider-Man: Far From Home. La cual se estrena la siguiente semana en cines mexicanos y promete ser una excelente película.

Así que si no pudiste verla, es algo que tienes que vivir si o si. Pero si ya la viste, bueno, tal vez igual vamos a desperdiciar ese dinero en algo más. De todas formas te van a criticar, tú ve y gasta otra vez en precio completo por 5 minutos extras de Avengers: Endgame.

Fuente: Twitter.