Fase 4 MCU: un segundo equipo de Avengers se unirá a la saga de Marvel

Con la premier mundial de Spider-Man: Far From Home llega el momento ansiado donde Marvel por fin empiece a soltar detalles sobre lo que sigue para la fase 4 de su universo cinematográfico (MCU).

El estudio arrancó formalmente con la fase de promoción de la cinta y es ahí donde ha aprovechado para soltar algunos datos interesantes. Como por ejemplo la existencia de un segundo equipo de Avengers.

Esto fue dado a conocer por Samuel L. Jackson en entrevista para Cinema Blend, lo que nos confronta a una situación ineludible. Los Avengers que siguen no serían los mismos o tal vez sí pero al mismo tiempo no.

SI NO QUIEREN SPOILERS DE SPIDER-MAN NO LEAN LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:

Siempre pienso que [en el MCU] hay espacio para cada tipo de historia. Y, en algún momento, tendrían que armar otro grupo de Vengadores de algún tipo para lidiar con lo que viene a continuación.

Nick [Fury] sabe que algo está por venir, de la misma manera que descubrió en Captain Marvel que hay otras cosas con las que hay que lidiar.

[Far From Home] nos está moviendo a otro lugar. Realmente no sabemos en qué hora o espacio estamos. No sé. Sabemos que va a haber algo más.