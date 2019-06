Fase 4 MCU: estos personajes podrían vencer a Thanos o cualquiera igual de fuerte

Ansiosos por novedades sobre la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) aquí nuestra lista de héroes máximos para esta nueva etapa.

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) está cerca. Con el estreno de Spider-Man: Far From Home se cierra la etapa anterior y se plantearían las bases para una nueva era con villanos y reglas un tanto distintas.

Pensando en ello, y debido a que Marvel no está soltando nada sobre lo que viene hemos desarrollado esta breve lista de personajes que podrían ser determinantes para la Fase 4 del MCU.

Filtran todas las películas de la Fase 4 de Marvel antes de la Comic Con La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel sería mucho más extensa de lo que creíamos.

Ya que son más poderosos que Thanos y por lo tanto serían una amenaza más seria para futuras película. Sin ningún orden especial en su aparición, aquí nuestra selección:

The One Above All y el Living Tribunal

The One Above All es un personaje tan intrigante como aburrido. Se supone que el líder de los celestiales, cuya existencia ya fue planteada en el MCU. Y el Living Tribunal sería una entidad cósmica de su creación. Ambos poseen gran poder y son objeto de temor entre los personajes más brutales de Marvel.

Adam Warlock

El gran ausente en Infinity War. En el cómic original su papel fue determinante para combatir a Thanos. Pero aquí su existencia apenas y fue insinuada al final de Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Silver Surfer

Ya lo vimos en el cine con la terrible secuela de los Cuatro Fantásticos. Es uno de los personajes más poderosos y conectados con la posible mayor amenaza para la Fase 4 del MCU. Retomar al personaje y la ambigüedad de sus actos sería una oportunidad bastante interesante.

Franklin Richards

Hijo de Sue Storm y Reed Richards. Un mutante de nivel Omega que siendo un niño es considerado unánimemente como uno de los entes más poderosos de todo el universo.

Galactus

El devorador de planetas que se convierte en una amenaza automática para cualquier universo en cuanto se hace presente. También apareció en la segunda cinta de los 4 Fantásticos y fue increíblemente desperdiciado.

Pero su historia parece alinearse perfecto para convertirse en el siguiente villano a derrotar. Al menos hasta que llegue…

The Beyonder

Tiene forma humana pero este ser cósmico sería el más poderoso de TODO el universo Marvel. En su momento venció a Galactus sin hacer el más mínimo esfuerzo y es candidato ideal incluso para una hipotética Fase 5 del MCU.

Hay otros personajes como Shuma Gorath, que podrían estar en la lista. Pero en realidad creemos que en la Fase 4 del MCU todo apunta al arco de los Cuatro Fantásticos, mezclado con lo que ya tienen avanzado.

Hagan sus apuestas.