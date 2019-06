Fase 4 del MCU: Marvel responde sobre casting de Millie Bobby Brown

Corren rumores de que la estrella de Stranger Things podría ser el más reciente fichaje al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Kevin Feige responde.

Durante meses Marvel Studios nos ha tenido sumergidos en la duda sobre el posible futuro y forma de la Fase 4 de su universo cinematográfico (MCU).

Los rumores van y vienen, a la par que hay muy poca información confirmada. Pero a últimas fechas una de las noticias que más ruido provocó fue la supuesta filtración de que Millie Bobby Brown, Eleven de Stranger Things, sería el nuevo fichaje para The Eternals.

Filtran todas las películas de la Fase 4 de Marvel antes de la Comic Con La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel sería mucho más extensa de lo que creíamos.

Esta cinta representaría el eslabón clave en la Fase 4 del MCU, y tal noticia levantó tanto revuelo que el jefe máximo de Marvel Studios, Kevin Feige, tuvo que responder sobre el asunto para los colegas de ComicBook.com:

Ambos son buenos actores, creo que sería muy divertido verlos en el MCU. Pero no tengo nada específico, ni nada de qué hablar sobre el asunto. Como ya he dicho durante la mayor parte de los últimos dos años, estamos esperando a que termine el ciclo con Endgame y Far From Home antes de hablar de lo que viene oficialmente. Ya casi llega el momento.

El último rumor que detonó la pregunta directa a Feige es que se afirmó que Millie Bobby Brown habría sido fichada para interpretar a Sprite. Un personaje que ahora sería mujer.

Al mismo tiempo que también se habló de que había charlas con la super estrella china Donnie Yen (IP Man) para formar parte del elenco de The Eternals.

Así que el ejecutivo no negó ni confirmó nada. Quienes vimos Godzilla: King of Monsters pudimos confirmar que Millie no es precisamente una actriz brillante.

Así que podría representar una señal de preocupación para muchos en caso de confirmarse.