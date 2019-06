Falleció Franco Zeffirelli, el director de "Romeo y Julieta"

Tamnbién fue diseñador y productor de óperas, teatro, cine y televisión.

El mundo cinematográfico y operístico están de luto ya que este sábado falleció en su residencia en Roma el cineasta italiano Franco Zeffirelli a los 96 años de edad (vía Variety).

Zeffirelli, cuyo nombre real era Gianfranco Corsi, fue director de cine, diseñador y productor de óperas, teatro, cine y televisión, y fue reconocido en todo el mundo por dirigir clásicos modernos como Romeo y Julieta, un trabajo que le valió para ser nominado al Óscar.

Además de la mencionada cinta basada en la obra de Shakespeare, tiene en su historial películas como "The Taming of the Shrew", "Hermano Sol, Hermana Luna", "Hamlet", "Jane Eyre", "Otello" y más, siempre con su toque único en la propuesta escénica, donde trabajó con estrellas como Elizabeth Taylor, Richard Burton y Laurence Olivier, además de cantantes como Maria Callas, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y Renata Scotto.

Será despedido en Florencia

De acuerdo a información de su familia, Zeffirelli murió tras una larga enfermedad siendo asistido por sus dos hijos adoptivos y desde hace algunos días un sacerdote le otorgó la extremaunción, y será sepultado en Florencia donde se encuentra la Fundación Zeffirelli.

Así que con esta muerte se cierra una etapa en la cultura ya que Zeffirelli era considerado el último de la generación de gigantes del cine italiano.

Descanse en paz.