Facebook eliminará notificaciones internas de su app

La app de Facebook se ha convertido en una suerte de mal necesario. Su diseño y funcionalidad nunca se ha distinguido por ser muy amigable con los usuarios móviles. Pero cualquiera con una cuenta ahí ha tenido que verse obligado a usarla.

Aunque no lo parezca, los desarrolladores de la compañía han trabajado constantemente en afinar algunos detalles de la app, y ahora descubrimos que están a punto de liberar un cambio importante: eliminarán las notificaciones internas.

A estas alturas la interfaz de Facebook goza de una innegable saturación. Entre tantas pestañas y apartados tal vez el factos más constantemente molesto es ese punto rojo con un número de las notificaciones internas.

Cada que hay alguna actualización pertinente a alguna sección se activan tales notificaciones internas y plagan la vista de la app. Pero ahora, la desarrolladora Jane Manchun Wong acaba de descubrir que Facebook las va a eliminar.

Facebook is testing the ability to toggle Notification Dots of the specific tab in the app

This should address the long annoyance of tabs showing notification dots that don't spark joy for the user pic.twitter.com/vtBLkbjKtE

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 1, 2019