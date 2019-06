No todo es felicidad por la llegada de Evangelion a Netflix: El doblaje y falta de "Fly me to the moon" enojan a fans

Los fans esperaban con ansias la llegada de Evangelion a Netflix, y ahora que lo hizo, no están contentos. Las cosas no son como en su infancia.

Neon Genesis Evangelion es una de las series de anime más conocidas en el mundo. Como tal, tiene bastantes fans; muchos de los cuales vieron la serie en Locomotion hace media vida. Y ahora no están nada felices con lo que ha subido Netflix a su plataforma. Estos son los problemas:

El doblaje latino de Evangelion no es el que conocemos y amamos y falta una pieza clave de la serie

El doblaje de #Evangelion de #Netflix es un desastre, el original en castellano era excelente y lo han rehecho mediocremente. Una gran decepcion. Sin emoción, ni carisma y sin ganas en general. — NeoLiberal (@Ansset82) June 21, 2019

Se sabe que el anime debe verse en japonés con subtítulos; aunque hay quienes prefieren verlo en español. Y es aquí donde viene el gran problema; pues el doblaje latino de la serie en Netflix no es el mismo que todo el mundo ubica cuando la veían en Locomotion. Esto se debe a un problema de derechos de autor; al igual que el siguiente problema que trataremos.

"Fly me to the moon" es una de las canciones del soundtrack de la serie más representativa; además de ser la favorita de muchos de los fans. No hay una razón oficial, pero "se dice" que Netflix compró los derechos de la serie para subirla a su plataforma… pero no del soundtrack. Así que ahora tendremos que prescindir de él.

Resulta que @NXOnNetflix @NetflixLAT adquirió los derechos de #Evangelion pero no de la banda sonora entonces al final de los episodios no suena Fly me to the Moon. SON COMO 10 VERSIONES DE FLY ME TO THE MOON QUE NOS PERDEMOS. MEJOR NO SUBÍAN LA SERIE Y SE AHORRABAN LA PLATA. — Jorge Paz (@octavodepollo) June 21, 2019

Todo apunta a que ahora Netflix se ha unido a la lista de "Oh no, han arruinado nuestra infancia y todo está perdido" que encabeza Disney. F.