Un estudio demuestra que los gatos adoptan la forma de ser de los humanos

Los gatos no son todos unos hermosos desalmados, cada uno tiene personalidad propia, pero parece que la toman prestada de sus dueños.

Si eres amante de los gatos, entonces seguramente has llegado a sentir un cariño tan enorme que te vuelve loco. Pero a pesar de que muchos piensan que los gatos realmente no sienten nada por los humanos, están equivocados. Ya que al parecer los gatos tienden a crear una conexión con los humanos que no se sabía hasta hace poco.

Los mishis son un reflejo de nosotros

De acuerdo con un estudio publicado en The Telegraph, los gatos adoptan las personalidades de sus dueños. Lo que quiere decir que si amas a tu gato por ser egoísta, poco afectivo y flojo, entonces te tenemos muy malas noticias.

El estudio fue realizado por la Nottingham Trent University y la University of Lincoln. Estos investigaron a más de tres mil dueños de gatos y a sus mishis. Por medio de una serie de preguntas conocidas como “Big Five” se hizo un análisis psicológico de cada uno de los participantes.

Las preguntas logran determinar la personalidad de quienes toman la prueba. La cual toma 5 factores clave de cada personas.

Qué tan agradable es una persona.

Si se es neurótico y a qué grado.

Qué tan abierto está a nuevas experiencias.

Qué tan extrovertido es.

Y su grado de concientización.

Así que, basados en los resultados, notaron que las personas que tendían a ser más agradables, tenían mascotas más agradables. Además de que aquellos que tienden a ser neuróticos, tienen gatos más agresivos y ansiosos, neuróticos también.

Así que si amas u odias algún aspecto de tu gato, entonces es hora de hacer un análisis de tu propia personalidad. Puesto que tu gato adopta tus formas de ser, justo como un hijo hace con sus padres. Entonces aquello que tanto te molesta de tu gato es un problema que este comparte contigo porque lo aprendió directamente de ti.

Fuente: The Telegraph.