Estos son los estrenos de Anime en Netflix para Junio 2019

Netflix tiene muy buenos estrenos de Anime para lo que queda de este mes de Junio, así que entérate de todo bueno que viene.

El Anime cada vez cobra más fuerza en Netflix gracias a la gran cantidad de producciones que se hacen. Y justo es en este mes que podemos ver el regreso de uno de los más grandes animes de toda la historia.

Evangelion

Por fin, después de lo que parecía ser una temporada llena de atrasos y excusas, por fin llega Evangelion a Netflix. No solamente con el estreno de la serie original de 26 episodios, sino que trae más.

Se agrega Evangelion: Death (True)² la cual es un tipo de Director’s Cut de toda la serie que incluye 24 episodios. Estos tienen escenas extra y ademas le da un poco más de sentido a toda la historia. es un experimento interesante de ver pero que solamente para los fanáticos extremos de Evangelion.

Además tenemos The End of Evangelion, una película que muchos consideran como el final verdadero de la serie. Que no es que elimine lo visto en los 26 episodios, sino que llega a complementar lo que ocurrido en los últimos capítuloss. Sinceramente es muy buena y tiene un soundtrack memorable.

Aggretsuko

La segunda temporada de la panda roja favorita de todos llega por fin a Netflix. La historia seguirá de nueva cuenta la vida de oficina de Retsuko. En esta segunda temporada, parece que veremos mucho más romance y además mucha más música de metal.

Si no te has dado la oportunidad de ver la primera temporada y el especial de navidad. Entonces te estás perdiendo de una excelente serie de animación.

Kakegurui XX

La segunda temporada de este anime de apuestas llega a Netflix después de un largo tiempo de haberse estrenado ya. Se encuentra disponible desde el 13 de Junio y las apuestas cada vez son más extremas.

Podemos ver a Yumeko siendo mucho más activa en el mundo de las apuestas, lo cual ya es decir mucho. Además de una gran animación y mucho, mucho fan service.

El Bosque del Piano

La segunda temporada de este anime cuenta con 12 episodios y estará disponible en Netflix a partir del 24 de Junio. Este continuará la historia desde donde la dejamos en la primera temporada. Justo después de la primera ronda de la Competencia de Chopin.

Este anime sobre dos amigos pianistas ha sido todo un éxito y es una producción que vale mucho la pena.