Esposa del Chapo borra fotografías que fueron usadas en Fake News

La esposa del Chapo, Emma Coronel, publicó una serie de fotografías en sus Instagram Stories. Las fotografías la muestran a ella en distintos lugares de México, después de que ella misma las tomara. Pero no todo salió tan bien como ella esperaba, ya que distintos medios comenzaron a lanzar información falsa basada en sus fotos.

La primera de ellas es una fotografía de Xochimilco, en donde se pueden ver las típicas trajinaras. La fotografía estaba acompañada de la leyenda “Que belleza de mi Mexico” sin más, solamente una fotografía más.

La segunda era una foto de ella en lo que parecía ser un túnel subterráneo. Ella se puede ver posando en un arco de este túnel sin ninguna leyenda esta vez. Otra fotografía nada más.

Pero parece que un medio decidió encontrar significado a esto e hizo una nota sin fundamentos. En esta se dice que Emma Coronel viajó a Xochimilco por asuntos relacionados a ajustes de cuentas del narcotráfico. Además de que se dice que la foto en la que aparece posando fue tomada en el túnel por el que escapó su esposo.

Ante las falsas acusaciones, Emma decidió eliminar las fotografías de su cuenta oficial (la cual puedes seguir aquí). Después decidió publicar otra Story en la que recrimina los actos y decisiones editoriales de quienes realizaron la nota.

“Carajo, no voy por el mundo poniendo fotos con doble sentido o dejando mensajes ni siquiera me percaté que parece lo que dicen. Es un sótano en un pueblo en Durango. Tomo fotos, me gusta, las pongo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay cabezas quizás más vacías que su imaginación no da para mucho y prefieren hacer ese tipo de notas para vender, como ésta o como la de Xochimilco?

En verdad no se imaginan en los problemas que pueden meter a las personas. Seamos más realistas y menos fantasiosos, bendiciones.”