Escultor del primer museo de cera de Chile saca la voz: "Me crucificaron"

Es un hecho, el primer museo de cera de Chile va a abrir sus puertas pronto, pero lo que se ha conocido hasta ahora ha sido motivo de burla para varios.

Y es que muchas de las esculturas que se han dado a conocer a través de fotos son, por lo bajo "aterradoras", para usar una palabra suave.

En Cooperativa se recogen las palabras del escultor, quien en una entrevista radial confesó su pena por las críticas:

Es un proyecto que me nació hace harto tiempo, cuando lo veía en las noticias, cuando mostraban a Ronaldo, a Ronaldinho, a los presidentes de EE.UU. en cera. Era un sueño, pero se fue transformando en una pesadilla. Ha sido terrible. Del 100% de las críticas, el 99% han sido terribles. Me crucificaron. Lo encuentro insólito, poco serio. Estoy muy afectado, yo vivo de esto. Imagínate cómo estoy. Me eduqué con tremendos profesores y todavía estoy aprendiendo. Yo comencé a los seis años, trabajando con plasticina. Se hizo un tremendo esfuerzo para hacer este trabajo. Se armó un equipo, no soy yo solamente. No es fácil trabajar con la cera, no cualquiera puede hacerlo. Es muy complicado, porque tienes que tener un pulso.