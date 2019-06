Elon Musk asegura que quiere comprar Game of Thrones solo para rehacer la última temporada

Elon Musk tiene el dinero para cumplir muchos de sus sueños... y uno de ellos (y de muchos) es rehacer el final de Game of Thrones.

La gente siempre dice que sigas tus sueños y no descanses hasta hacerlos realidad. Y si eres Elon Musk, es muy probable que puedas volverlos realidad con mayor facilidad que cualquier otro mortal. Aunque este si que es un tanto complicado, a pesar de que seguramente lo comparte con miles de fanáticos de Game of Thrones.

Elon Musk quiere un nuevo final para GoT

Musk es uno de los grandes nombres en la tecnología; aunque también ha resonado más allá de esta, usualmente por algún escándalo. Y es que no es un millonario cualquiera. Le gustan los reflectores y le gusta decir lo que piensa. Y sí, en ocasiones se pasa de la línea. Quizá esta haya sido una de ellas.

Recientemente, el millonario que todos queremos (no Tony Stark), decidió tweetear su inconformidad con respecto al final de Game of Thrones. No fue el único, desde luego, aunque quizá sí el único con el poder monetario para al menos tratar de hacer algo al respecto .

En un tweet aseguró que si llegaba a 5,000 likes iba a comprar Game of Thrones para filmar toda la última temporada. Y claro, los White Walkers matarían a todos, porque por qué no.

El tweet tuvo mucho más de 5,000 likes y Elon decidió borrarlo; muy probablemente porque se dio cuenta de que no le venderían la serie. Aunque ahora los fans demandan que cumpla su promesa.

¿Qué pasará? Lo descubriremos en la próxima temporada de "Elon se mete en problemas por sus tweets poco analizados".