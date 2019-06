El ejercito de los Estados Unidos contamina más que algunos países

El ejercito de los Estados Unidos está dejando una huella enorme en el medio ambiente, ya que contamina más que muchos países.

El ejercito de los Estados Unidos está dejando una enorme huella en el clima. Puesto que según a información de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), solamente el ejercito de EE.UU consume más hidrocarburos que muchos países.

Esto nos afecta a todos

El impacto que está dejando el ejercito de Estados Unidos no tiene par. Puesto que estamos hablando solamente de un pequeño grupo de personas, no de un país entero. Un estudio realizado por la Durham University y la Lancaster University mostró cifras preocupantes.

Ya que se llegó a la conclusión de que este ejercito consume más combustibles líquidos y emite más CO2 que muchos países.

El ejercito estadounidense sabe desde hace mucho que no es inmune a las potenciales consecuencias del cambio climático. Tampoco ha ignorado su propia contribución al problema. Aún así, sus políticas en cuanto al clima son fundamentalmente contradictorias. Ya que pelean en contra de los efectos del cambio climático mientras siguen siendo la institución que más hidrocarburos consume en el mundo. Una situación en la que estará atorado por muchos años más gracias a su dependencia a las aeronaves y barcos de guerra para operaciones en todo el mundo.

Fue lo que dijo el Dr. Patrick Bigger, del Lancaster University Environment Centre.

Esto quiere decir que no solamente Estados Unidos es uno de los países que más contaminan en todo el mundo. Sino que también tiene a la institución que más lo hace y descaradamente.

Esto es preocupante ya que la postura de Trump frente al calentamiento global es convencerse a sí mismo de que no es real. Por lo mismo, sus seguidores más acérrimos han comenzado a contaminar incontrolablemente para burlarse del calentamiento global. Además de que, en caso de ser reelegido, seguirá bajo la misma idea de que el cambio climático es una farsa.