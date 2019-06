Exclusivo: Easy Taxi dejará de existir y ahora simplemente será Cabify

RIP 2011-2019.

Nacida en 2011 y haciéndose tan popular como las de socios conductores por estos lares, Easy Taxi en su momento fue una revolución bastante innovadora. Podías pedir un vehículo con tu celular y predefinir el recorrido, comodidad total.

Con el tiempo las cosas se fueron decantando a favor de las aplicaciones con civiles en vez de taxistas, una de ellas, Cabify, se hizo con los servicios y flota de Easy Taxi.

Hace ya varios meses que desde la misma app de Cabify se podía pedir un taxi normal, que dependiendo del contexto y ocasión, podía ser de tu preferencia, ya sea por precio o por si vas al aeropuerto y quieres más "tranquilidad", por ejemplo.

Ahora la marca de morado decide darle el sablazo final y simplificar harto las cosas, con un solo programa para todo.

Desde Cabify, su Gerente General Ignacio Gutiérrez nos cuenta lo siguiente sobre esta movida:

La integración definitiva con Easy Taxi está en línea de lo que busca Cabify que es ser la primera plataforma de movilidad como servicio, que tiene integrada dentro de una aplicación diferentes alternativas de transporte. En este momento tenemos disponibles autos particulares, taxis y prontamente scooters y bicicletas eléctricas, de la mano de Movo. A nivel de usuarios, el beneficio de esta migración se traduce en mayores opciones de categorías, disponibilidad de autos y precios, todo consolidado en una plataforma. Con respecto al tema regulatorio, Cabify es una empresa que está legalmente constituida en Chile, paga impuestos y los socios conductores también deben presentar un documento tributario antes de solicitar el pago de sus servicios, con lo cual marcamos diferencias importantes con otras aplicaciones de transporte.

De esta forma, tu antigua Easy Taxi ya no va más (desde algún momento no especificado aún en julio) y todo se manejará desde la aplicación de Cabify, que comunicacionalmente ahora en Chile corre con una ventaja, decir que tienen al menos una parte "legal" (recordemos que aún no se regula el uso de este tipo de programas), sobre eso mismo, Gutiérrez nos comenta:

A nivel regulatorio, consideramos que falta mayor claridad de las autoridades para identificar las diferencias que existen entre todas las aplicaciones de transporte. En nuestro caso tenemos marcadas diferencias, ya que estamos constituidos en Chile desde que llegamos en 2012 y además pagamos los impuestos correspondientes.

Por otro lado, consideramos que con la exigencia de licencia profesional, las autoridades deben considerar una modernización al formato actual de obtención e innovar a cursos e-learning, lo cual es más barato y requiere menos horas presenciales para los postulantes. Esa es una propuesta concreta que vamos a empujar fuertemente.

También pueden estar orgullosos de tratar de ponerle paños fríos al eterno conflicto entre taxistas y "socios conductores", ya que ofrecen su plataforma para que ellos la utilicen, cumpliendo con ciertas normas, por supuesto.

La movida parece lógica y nos parece bien. Un ícono menos en el celular y otro que gana más poder. Cabify gana todas las opciones y autos de Easy Taxi.

