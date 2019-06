Ejecutivo confirma que una nueva película de Dragon Ball viene en camino

Después del éxito de Dragon Ball Super Broly, Akio Iyoku comentó que todavía se sigue planeando lanzar nuevas producciones de la franquicia.

Cuando Dragon Ball Super: Broly estrenó a finales del año pasado, los seguidores de la obra de Akira Toriyama quedaron encantados. Eso lo demostró el grandioso éxito que tuvo la película, al menos en cuanto a taquillas en Latinoamérica. Ante esto, los fanáticos quedaron hambrientos de ver más peleas con el gran poder de Gokú y Vegeta.

No obstante, desde que se lanzó el largometraje, mucho no se había sabido de la franquicia. No había indicios de si se lanzarían nuevas películas o si nuevos proyectos vendrían en camino.

Pero hace poco se difundió en redes sociales una información interesante al respecto. Recientemente en Japón fue lanzada la versión en Blu-Ray de Dragon Ball Super: Broly, que por supuesto tenía buen material adicional. En su contenido había un pequeño libro de entrevistas sobre la película y la franquicia en general. Un testimonio en particular llamó la atención. Se trata de Akio Iyoku, director de la unidad de Dragon Ball en Shueisha, una importante editorial del país.

Las declaraciones

Según compartió un usuario de Twitter, en la entrevista el ejecutivo confirma que una nueva película de Dragon Ball está en camino. Además, plantea que la siguiente producción será muy diferente. A continuación está la traducción de la captura compartida:

Con respecto a la siguiente película de Dragon Ball, ahora mismo estamos preparándola. Pensamos que ya que Broly fue tan extremadamente fuerte, la siguiente producción tendrá una dirección totalmente distinta. En esta ocasión, en varias partes Broly presentó demasiados obstáculos, por lo que ahora no queremos quemar la idea. Pienso que Dragon Ball continuará, así que espérenlo con ansias.

No obstante, Toei Animation todavía no ha hecho ningún anuncio oficial. Eso sí, Iyoku afirma que "Ya que esta vez hubo muchas cosas que no logramos, la siguiente habrá cosas mucho, mucho más geniales. Tan solo espérenlo".