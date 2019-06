Donald Trump lanza crítica a la NASA y dice que "la Luna es parte de Marte"

Sabemos que Donald Trump suele decir algunas barbaridades, y la más reciente en su historial ha sacudido al mundo de la astronomía ya que comentó que la Luna es parte de Marte.

El mandatario estadounidense publicó un tuit donde critica a la NASA por invertir tanto en la Luna en lugar de enfocarse en cosas que él considera más importantes como Marte, la defensa y la ciencia, y fue precisamente en ese mensaje donde incluyó el comentario que ha estado dando mucho de qué hablar (vía TheGuardian).

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon – We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2019