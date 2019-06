Discovery lanza un nuevo portal donde publicará sus propios contenidos en forma de videos cortos

La idea de Discovery es acercarse más al públicado presente en internet, por lo que abrió un portal que reúne el material de todos sus canales.

Discovery es una de las compañías de medios más importantes de todo el mundo. Desde su creación en 1985 ha estado centrada en la producción televisiva y ha estado entregando todo tipo de contenido de la vida real a través de canales como Discovery Channel, Animal Planet, Turbo, TLC, etc. Su fama y la gran cantidad de audiencia le permitieron disfrutar de unos cuantos años dorados cuyo reconocimiento se sigue viendo hasta el día de hoy.

No obstante, para Discovery el auge del mundo digital no pasó desapercibido. Es bien sabido que desde que el acceso a contenidos en internet se ha hecho tan sencillo, la televisión no ha logrado recuperar la gloria y el poder que tenía antes (algo que probablemente no volverá a pasar). Es por eso que ahora la empresa ha decidido tomar cartas en el asunto y acercarse de nuevo al público. Esto, a través del lanzamiento de un nuevo portal llamado Discovery.com.

Discovery.com es una plataforma que aglutina contenidos de los diversos productos de la compañía. En un solo lugar podrás ver al tiempo videos cortos o alguno que otro episodio de Animal Planet o Home & Health. Esto, con el fin de que los usuarios tengan a la mano todo el contenido que les pueda interesar.

Para los responsables de este proyecto, este se podría comparar un poco con Youtube. Si bien los contenidos son solo publicados únicamente por la compañía, la forma de ver videos cortos uno tras de otro puede dar esa sensación. Además, se trata de un servicio completamente gratis.

¿Cómo funciona?

Desde cualquier plataforma podrás entrar a Discovery.com sin que haya cambio significativo alguno. La razón de esto es que se trata de una AWP (Aplicación Web Progresiva), que es básicamente el desempeño de una aplicación nativa sin tener la necesidad de descargarla. Así, no te preocuparás por si el sitio funciona mejor en un dispositivo que en otro. Sin embargo, también está la posibilidad de descargar la aplicación para iOS o Android.

En el portal veremos una serie de contenidos populares sugeridos. Encontraremos algunos éxitos como Mythbusters o alguno que otro contenido exclusivo para la plataforma. Sin embargo, nos daremos cuenta que casi todos los videos tienen un icono que nos permite darnos cuenta de qué canal provienen: Discovery Channel, Animal Planet, Home & Health, TLC, etc.

Si bien el planteamiento es de videos cortos, nos daremos cuenta que esto no es tan estricto. A veces encontraremos videos de no más de cinco minutos y a veces episodios completos de más de 45. Eso sí, apenas acabe habrá una reproducción automática con una sugerencia en relación a lo que estuviste viendo.

Además, en la parte de arriba tendrás dos herramientas útiles para filtrar los contenidos. Por un lado está el icono de las tres lineas que te permitirá seleccionar lo que proviene de un solo canal (por ejemplo, únicamente Food Network). Por el otro, habrá una lupa para encontrar un programa en específico.

Lo cierto es que es una muy buena idea para que Discovery se haga notar más en el entorno digital. Como usuarios también estaremos contentos de estar al tanto de buenas producciones y cosas interesantes que se estén publicando.