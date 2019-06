El director de Pokémon Sword y Shield responde a las quejas de los fanáticos

Pokémon Sword y Shield comenzaron a causar polémica después de que se anunciara que este no contará con todos los Pokémon. Ya que, de acuerdo a los desarrolladores, es mucho trabajo realizar modelos para los más de 700 Pokémon.

En respuesta a lo anterior, muchos fanáticos comenzaron a hacer sonar su voz en redes sociales. Voces que en su mayoría son de desagrado y de preocupación. Ya que no solamente no estará el Pokédex nacional, sino que la calidad general del juego se ve preocupante.

Gracias a la controversia que esto causó en redes sociales, el director de estos juegos, Junichi Masuda, publicó una carta para los fanáticos en Internet. La cual dice lo siguiente.

Gracias a todos los fanáticos por preocuparse tanto por Pokémon. Recientemente, compartí la noticia de que ciertos Pokémon no se pueden transferir a Pokémon Sword y Pokémon Shield. He leído todos sus comentarios y aprecio su amor y pasión por Pokémon.

Igual que todos ustedes, estábamos apasionados por Pokémon y todos y cada uno de ellos son importantes para nosotros. Después de muchos años de desarrollar los video juegos de Pokémon, esta fue una decisión muy difícil para mí. Me gustaría aclarar una cosa: incluso si un Pokémon en específico no está disponible en Pokémon Sword y Pokemon Shield, eso no significa que no aparezca en juegos futuros.

El mundo de Pokémon continúa evolucionando. La región Galar ofrece nuevos Pokémon a encontrar, entrenadores con los que combatir, y aventuras por vivir. Estamos dejando nuestros corazones en estos juegos, y esperamos que consideres unírtenos en este nuevo viaje.

Junio 28, 2019

Junichi Masuda.