Prepárate para la llegada del Cyberlunes en Colombia y sigue estas recomendaciones

A diferencia de otros lugares en el mundo, el Cyberlunes en Colombia se suele dar a mitad de año por incentivo de la CCCE.

En buena parte del mundo (sobre todo aquellas zonas directamente influenciadas por EE.UU.) hay épocas estipuladas para un aumento significativo en el consumo de todo tipo de productos. Algunas son más radicales que otras, como en el caso del Black Friday y Cyberlunes. Como bien sabemos, dichos eventos ocurren sin falta a finales de noviembre, cuando la gente se vuelve loca por comprar.

No obstante, eso no quiere decir que eso se cumpla estrictamente y una sola vez en todos los países. Por ejemplo, si bien en Colombia participamos en esa dinámica por la misma fecha, también destinamos otros días para ese tipo de descuentos. Es por eso que en Colombia el Cyberlunes también ocurre a mitad de año.

Por más raro que suene, así es. De hecho, el Cyberlunes en Colombia está a punto de comenzar, pues se celebra el 17 de junio y se extiende hasta 18. Esta será la décimo cuarta edición que está siendo impulsada por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE). Por lo tanto, tan solo nos faltan unos pocos días para que este evento se haga realidad.

Esta fecha especial no es particularmente ignorada, pues según la CCCE, la versión del año pasado reportó más de 1'200.000 visitas a la página oficial del evento y concretó más de 940.000 transacciones. Siendo así, te daremos algunas recomendaciones para que aproveches esos dos días si estás interesado en comprar algo:

Algunas recomendaciones

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Cyberlunes se enfoca únicamente en compras en linea. Sin embargo, afortunadamente no estarás obligado a usar tarjeta de crédito, pues existen otras formas de pago por ese medio. Por ejemplo, algunas plataformas reciben pagos por Efecty, PSE o Baloto. También puedes probar en descargar Nequi y solicitar una tarjeta virtual a la que le depositarás fondos a tu gusto.

También es recomendable planear las compras antes de que llegue el día. Como bien sabrás, algunas tiendas pueden mantener sus precios o subirlos y ponerles una etiqueta de descuento sin que haya algún ahorro real. Por eso pregúntate desde ya si tienes ganas de comprar algo y revisa los precios en las páginas oficiales de las tiendas.

Ante todo garantiza tu seguridad. No vayas a tratar de aprovechar los descuentos seleccionando enlaces que te lleguen al correo. Siempre verifica que la página a la que estás entrando es la oficial y no tenga algún error de escritura porque los sitios fraudulentos simulan tanto en apariencia como en URL ser los reales. Ten cuidado también con la información personal que entregas y trata de no realizar transacciones en varios dispositivos. Recuerda que la página del evento es www.cyberlunes.com.co.

Por último, fíjate bien en las condiciones que tiene la compra. Por ejemplo, qué tanto demora la entrega, qué características tiene un equipo, si llega con algún accesorio, etc.

Las tiendas que participan

Si lo que te interesa es la tecnología, algunas marcas reconocidas estarán participando. En este sentido te podría interesar Linio, Sony, Alkosto/Ktronix, Éxito, Claro, Samsung, Whirlpool, HP, Falabella, etc.

En caso de que prefieras buscar ropa, podría interesarte Reebok, Pepe Ganga, Totto, Gef, Punto Blanco o Arturo Calle. También está Dafiti, Americanino, Naf Naf, Vans, Adidas, Vélez, etc.

Si lo que buscas son ofertas para viajes, habrá también ofertas. Estas serán de parte de Decameron, Despegar, tiquetesbaratos.com, travelgreen.com, etc.