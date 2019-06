Miles de cristianos le piden a Netflix que cancele Good Omens, ¡pero la serie es de Amazon!

Incluso ambas compañías bromean al respecto.

Más de 20 mil cristianos han firmado una petición muy singular, y es que le están pidiendo a Netflix la cancelación de Good Omens, una serie que es producida y distribuida por Amazon Prime (vía TheGuardian).

Good Omens se estrenó el pasado 31 de mayo y está basada en la novela Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch de Terry Pratchet y Neil Gaiman, y cuenta con las actuaciones de Michael Sheen, David Tennant, Jon Hamm y Frances McDormand.

Ante el inminente fin del mundo, un quisquilloso ángel y un inmoral demonio muy encariñados con sus vidas en la Tierra forman una inverosímil alianza para detener el apocalipsis. Así, se ven obligados a embarcarse en una aventura para encontrar al anticristo, un niño de 11 años que desconoce su rol en el fin de los días, y salvar al mundo antes de que sea demasiado tarde.

La petición

La campaña del grupo de fieles cristianos busca cancelar la serie debido a que consideran que es otro paso para hacer que el satanismo parezca normal y aceptable, además de que se burla de la sabiduría de Dios.

Entre los puntos que consideran ofensivos, mencionan que se muestra a un ángel y un demonio como buenos amigos, que Dios tenga la voz de una mujer, que el anticristo tenga la apariencia de un niño normal, que haya un grupo de monjas satánicas y más elementos que aseguran destruyen las barreras del horror que la sociedad aún tiene contra el diablo.

Las reacciones

Esta curiosa situación causó múltiples reacciones en redes sociales, incluso de Neil Gaiman que comentó sobre la petición.

Me encanta que le van a escribir a Netflix para tratar de que Good Omens sea cancelada. En verdad lo dice todo.

I love that they are going to write to Netflix to try and get #GoodOmens cancelled. Says it all really. https://t.co/8WNxCY1YmV — Neil Gaiman (@neilhimself) June 19, 2019

Esto es hermoso.. ¿Me prometen que no les dirán?

This is so beautiful… Promise me you won't tell them? https://t.co/thYTOG7GBE — Neil Gaiman (@neilhimself) June 19, 2019

Pero vaya, incluso Netflix y Amazon bromearon sobre el caso:

Ok, prometemos ya no hacerla.

ok we promise not to make any more https://t.co/TRPux36kcX — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 20, 2019

Hey Netflix, nosotros cancelamos Stranger Things si ustedes cancelan Good Omens.

Hey @netflix, we'll cancel Stranger Things if you cancel Good Omens. 😉 https://t.co/EJPmi9rL7g — Amazon Prime Video US (@PrimeVideo) June 20, 2019

La corrección

Ante todo este alboroto, los creadores de la petición se dieron cuenta y cambiaron la petición poniendo a Amazon en lugar de Netflix.

Debido a un error del staff, esta petición originalmente mencionaba a Netflix como responsable de la ofensiva serie Good Omens. Amazon Video lanzó la serie el 31 de mayo. Lamentamos el error, y las protestas serán entregadas a Amazon cuando la campaña se complete.

Me parece que todo esto solo servirá para darle más promoción a Good Omens, y sobre todo dejar en claro en cuál plataforma se puede encontrar.