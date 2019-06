Creador de Chernobyl pide a influencers que respeten la tragedia y dejen de tomarse fotos

Después de la decepción con Game of Thrones, HBO encontró su verdadera salvación en Chernobyl. Una de las mejores mini-series que se hayan visto en los últimos años.

El furor por el drama brutal de esta producción llegó a tal grado que turistas e influencers no pudieron evitar la tentación de visitar las ruinas de la zona de exclusión. Esa región urbana que tuvo que ser evacuada y que se ha mantenido abandonada desde hace décadas por los latentes niveles de radiación.

Craig Mazin, creador de la serie y guionista meticuloso de cada episodio no pudo guardar silencio y se manifestó públicamente en su cuenta oficial de Twitter. Condenando la actitud de estos individuos y pidiendo respeto por la tragedia que sucedió ahí:

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.

If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.

— Craig Mazin (@clmazin) June 11, 2019