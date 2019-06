Estuvimos en el lanzamiento de Crash Team Racing Nitro-Fueled y estas fueron nuestras primeras impresiones

Pusimos nuestras manos en la nueva versión remasterizada de Crash Team Racing y no pudimos resistir el golpe de la nostalgia.

En 1999 el mundo vio por primera vez el que sería el juego de carreras inspirado en Crash Bandicoot. Por supuesto, hablamos de Crash Team Racing, el título de Naughty Dog que marcó a toda una generación que tuvo la fortuna de disfrutarlo en la PlayStation original. Hoy volvemos a verlo esta vez en mutiplataforma (PS4, Xbox One y Nintendo Switch) gracias al esfuerzo en conjunto del estudio Beenox y Activision.

Hablamos de su versión remasterizada: Crash Team Racing Nitro-Fueled. Tal cual como ha sucedido con otros juegos clásicos (e inclusive la trilogía de Crash Bandicoot), este título tuvo un tratamiento especial para ser lanzado nuevamente en el 2019. Con una notoria mejora gráfica, adaptabilidad a las nuevas consolas, multijugador en linea y demás, Crash y el resto de su equipo vuelve a correr en nuestra época.

El pasado viernes 21 de junio fue el estreno mundial de este tan esperado juego. En Fayerwayer asistimos al lanzamiento que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, Colombia. Pudimos probarlo por un rato, y lo cierto es que nos dejó muy buenas impresiones. A continuación dejaremos las opiniones que nos dejó Crash Team Racing Nitro-Fueled:

La nostalgia en todo su esplendor

Lo cierto es que el lavado de imagen que tuvo el juego fue impresionante. No solo los personajes, vehículos, pistas y otros elementos del entorno se ven increíbles, sino que también muchos de los efectos tienen una notoria mejoría. Por ejemplo, las explosiones generadas por las bombas o los misiles rastreadores emiten un gran destello que hasta da gusto ser golpeado por esos ataques. Podemos ver el buen trabajo hecho con detalles como los surcos de los neumáticos, la animación del fuego, el brillo de los ojos de los personajes, la electricidad proveniente de la esfera de energía, etc. El agua y las trampas presentes en el entorno parecen más vivas que nunca. Tenemos un juego con colores muy vivos imitando el arte del época en la que salió pero muchísimo mejor.

De resto, nos damos cuenta que es el mismo juego de siempre. Su jugabilidad es exactamente igual: los mismos poderes, la mecánica de derrape, los atajos. Consideramos que esto es algo positivo, pues los desarrolladores le dieron al público exactamente lo que querían. Siguen siendo carreras muy frenéticas en las cuales hay que ingeniárselas para sobrevivir para llegar al primer lugar. Sin embargo, es muy fácil ir en primer puesto y terminar siendo sobrepasado después de ser golpeado por alguna habilidad. Eso sí, como bien saben muchos, se sigue siendo inmune un segundo después de ser golpeado. Lo peor que puede pasar es que te caigas por un precipicio debido al ataque.

Eso no quiere decir que más allá de los gráficos nada haya cambiado. El juego ahora tiene consejos (traducidos completamente al español) e instrucciones específicas para que hagas las cosas bien. Además, tienes ahora la posibilidad de ponerle nuevos aspectos a los personajes y los vehículos según tu gusto. Obviamente no los vas a tener a la mano: tendrás que conseguir monedas y comprarlos con tu esfuerzo. Lo mejor de todo: no solo podrás jugar en la misma consola, sino también en linea.

El modo campaña también tiene el mismo funcionamiento. Tendremos que completar desafíos en ciertas pistas para desbloquear una carrera con el jefe del nivel. Una vez hecho esto, podremos avanzar de mapa y continuar nuestra aventura. Esto copia exactamente el desafío que generó este modo de juego hace 20 años.

En resumidas cuentas, el juego es realmente emocionante desde la primera vez que lo tocas. Eso sí, lo probamos poco más de una hora, por lo que todavía no tenemos un veredicto final.

Otras opiniones

También le preguntamos a otros asistentes al evento cuáles fueron sus impresiones sobre el juego. Estos fueron algunos de los comentarios.

El gameplay es tal cual lo recordamos de hace 20 años. Eso sí, hay que resaltar que Activision ha hecho un buen trabajo en hacer que el juego se vea como de esta generación. La forma en la que tomaron a los personajes y mapas clásicos y los adaptaron es un trabajo digno de admirar" – Daniel Ayala, administrador de la comunidad de fans en Facebook de PS4 Colombia.

Es increíble ver cómo están las gráficas y los personajes ahora. Me gustó que ahora se les pueda poner skins tanto a los personajes como a los carros. Es emocionante volverlo a jugar después de tanto tiempo: es un golpe a la nostalgia". – Cristian Hernández, La Vida es un Videojuego.