Compañía creadora de Pokemon Go demanda a un grupo de supuestos tramposos en el juego

La compañía desarrolladora de Pokemon Go, Niantic, Inc ha demandado a los miembros de Global ++por supuestamente ofrecer versiones piratas no autorizadas del famoso juegos para dispositivos móviles.

Recordemos que las aplicaciones móviles modificadas violan todos los derechos de la propiedad intelectual de las empresas haciendo que muchos jugadores logren hacer trampa, afectando la experiencia final que los creadores esperan entregar en el Game.

Niantic señala además que esta situación podría afectar el entusiasmo de muchos jugadores leales y correctos que siguen las reglas del juego como debe ser, además de causarles daños económicos para los negocios de la compañía a largo plazo.

Pokemon Go en la polémica

La agrupación de usuarios que forman el grupo Global ++son un total de 22 personas, en las cuales destacan figuras del Internet como su líder Ryan Hunt y al YouTuber Alen Hundur. Niantic acusó a este grupo de usuarios de mal utilizar el juego logrando modificarlo para así estar constantemente haciendo trampa.

Global ++ no ha respondido todavía públicamente a la acusación, sin embargo ya tomó algunas medidas como el dar de baja su sitio web y además retirar los servidores de Discord. Antes estas acciones la agrupación señalo que esta tomando de forma indefinida estas medias para cumplir con sus obligaciones legales.

Sin embargo, algunos expertos dudan que los desarrolladores de juegos "pierdan" dinero por motivo de agrupaciones de usuarios tramposos que intentan safarse las reglas del juego para obtener beneficios, pero que aún así las acciones que está toman do Niantic en contra de Global ++ son correctas ya que puede ser una clara advertencia para los tramposos alrededor del mundo.

Finalmente, Niantic, Inc ha señalado que aunque existan varios usuarios en seguir haciendo trampa dentro de Pokemon Go, esto no afectarán la experiencia del juego, ya que ellos están atentos y tienen identificados en su mayoría a todos los tramposos alrededor del mundo a los cuales la empresa les ha declarado la batalla.