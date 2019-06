México: Cinemex y Cinépolis están proyectando Avengers: Endgame a 15 pesos por boleto

Avengers: Endgame regresa a las salas de cine en México con una super oferta que comparten Cinemex y Cinépolis, pero solo es por tiempo limitado.

En México se saltaron la barda con una promoción especial que tiene que ver con Avengers: Endgame. Ya que no importa si es en Cinemex o en Cinépolis, el boleto de entrada está a un precio extremadamente bajo por tiempo limitado.

¡Vengadores, unidos!

Después de su enorme éxito en taquilla, la última cinta de los Vengadores regresa a las salas de una manera espectacular. Ya que podremos asistir a cualquier función de sala tradicional con tan solo 15 pesos por boleto. La promoción como tal es de 3 boletos por 45, pero con eso puedes ir en grupo para que puedan volver a verla. Bueno, también sirve para quienes no la hayan visto con anterioridad, sería el momento perfecto para disfrutar de Endgame.

Hasta el momento, Avengers: Endgame ha logrado recaudar 1,453 millones de pesos en México. Lo cual la vuelve ya la película más taquillera de este 2019. Es por eso que Disney decidió lanzar esta promoción en conjunto con Cinépolis y Cinemex.

Pero como es obvio, también tiene sus letras chiquitas. Tiene que ser forzosamente 3 boletos, además de que solamente es para salas tradicional 2D y Premium 2D. Además de que obviamente solamente es para funciones de la película Avengers: Endgame.

Así que tienes hasta el 6 de Junio para aprovechar esta oferta que rara vez llegamos a ver. Para que puedas vivir por primera vez la manera en que este grupo de héroe vengan a sus compañeros caídos.

Eso si, ten en cuenta que no hay demasiados horarios para esta película con esta promoción. Por eso es importante que veas los portales web de Cinépolis y Cinemex para ver si hay alguno que quede contigo. Además de que este precio no se encuentra disponible en todas las salas del país. Aunque la mayoría de estas si cuentan con la promoción, así que no te preocupes mucho por eso último.