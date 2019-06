Tras el veto a Huawei, China amenaza con su propia "lista negra" de compañías extranjeras

Siguen creciendo las tensiones entre ambos países.

China ha amenazado con la creación de su propia "lista negra" en respuesta al veto a Huawei y a la imposición de una serie de aranceles de Estados Unidos (vía Excélsior).

Se trata de una lista de entidades no fiables en donde se incluirán firmas, organismos y personas extranjeras que dañen gravemente los derechos e intereses legítimos de las compañías chinas.

De esta manera se agregarían las empresas o personas que no cumplan con las reglas del mercado, no respeten el espíritu de los contratos o impongan un bloqueo a empresas chinas, aunque no se ha especificado qué será exactamente lo que le ocurrirá a los incluidos en la lista negra.

Sin mencionar directamente el tema de Huawei, el portavoz justificó la creación de esta lista al indicar que algunas entidades extranjeras violan las reglas normales del mercado con propósitos no comerciales al imponer bloqueos y otras medidas discriminatorias contra compañías chinas, lo que consideran que pone en peligro la seguridad nacional y los intereses del país.

Crecen las tensiones

Como recordarán, hace un par de semanas Estados Unidos incluyó a Huawei en su lista negra por considerar a la compañía un peligro para la seguridad nacional, además de que se han aplicado aranceles adicionales a productos chinos.

Donald Trump planea reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en la cumbre del G20 a finales de junio, pero desde Pekín aún no han hecho la confirmación oficial.