Lamentablemente, no habrá segunda temporada de Chernobyl

En las últimas semanas ha estado llamando la atención la miniserie Chernobyl de HBO, y es que gracias a su calidad se ha ganado múltiples críticas positivas que incluso la colocaron como la serie mejor valorada de la historia por IMDb y en Rotten Tomatoes tiene un índice de aprobación del 96%.

Y aunque sus cinco episodios dejaron a los espectadores con ganas de más, lamentablemente se ha confirmado que no veremos una segunda temporada (vía ComicBook).

Fue el mismo Craig Mazin, el creador de la serie, el que dejó muy en claro que no veremos más episodios de Chernobyl, poniéndole un alto a todos los rumores que indicaban lo contrario.

Tal como pueden ver a continuación, Mazin compartió un artículo del sitio Decider donde hablaban sobre cómo podría ser una potencial segunda temporada, señalando que con todo respeto, la respuesta definitiva es que no habrá una segunda parte.

All due respect to Decider, but the definitive answer to the headline's question "Will There Be A Season 2 of Chernobyl?" is "No." https://t.co/6johLHT0s5

— Craig Mazin (@clmazin) June 5, 2019