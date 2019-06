Conozcan las vías de la CDMX donde ya no podrás circular si vas solo en tu auto

Se trata de una medida para intentar combatir la contaminación.

Como parte de la nueva estrategia para intentar mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México presentada por Claudia Sheinbaum, vías importantes de la ciudad no permitirán la circulación de autos con un solo pasajero en horas pico (vía ReporteIndigo).

El gobierno menciona que aunque solo el 20% de los viajes se realiza en automóvil y el resto en transporte público, la mayoría de los usuarios de autos suelen viajar solos, por lo que esta medida pretende fomentar la cultura de compartir los vehículos para reducir la contaminación.

Así que se ha establecido que para 2020, de 7:00 AM a 10:00 AM, no podrán circular autos donde solo vaya el conductor en vías de acceso controlado como Circuito Bicentenario, Anillo Periférico, Ignacio Zaragoza, San Antonio Abad-Tlalpan, Constituyentes, Ejército Nacional-Río San Joaquín, Aquiles Serdán, Viaducto Miguel Alemán-Río de la Piedad, Río Becerra, y Carlos Lazo-Luis Cabrera.

Se menciona que la jefa de gobierno de la CDMX pretende que esta medida se aplique de forma total en el futuro para un mejor resultado.

No se trata de regular si tienes vehículo o no; todo el que tenga acceso puede tener un vehículo, pero sí utilizar las vialidades de la Ciudad de una manera compartida.

Hasta un 30% menos contaminantes

De acuerdo a Sheinbaum, esta estrategia reducirá hasta en 30% las emisiones de contaminantes de los autos y asegura que dará resultados en 2024.

Por supuesto esto ha causado polémica ya que muchas personas no están de acuerdo debido a que van solos a su trabajo o compromisos y no tienen una forma práctica de compartir el auto, pero ya veremos cómo resulta cuando entre en acción.