La notable característica de iOS 13 que pasó desapercibida y llegará a los iPhone y iPad

Cuando se presentó iOS 13 en el contexto de la Conferencia de Desarrolladores WWDC 19, una nueva característica voló por bajo del radar.

Sucede que ese mismo día se liberó la versión de prueba (beta) para desarrolladores, y entre todas las nuevas funcionalidades que presentaron, y que no fueron pocas, de todas maneras algunas sorpresas iban a quedar.

Ya son varios los que están usando la versión de prueba, pero un reportero de MacStories en Twitter fue el que hizo notar más el tema:

Never seen this alert before – Apple now tells you if an app you're deleting has a subscription still active. Good move.

(Taken on iOS 13 beta 2.) pic.twitter.com/WU57nS8Ziv

— Federico Viticci (@viticci) June 18, 2019