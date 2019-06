Descubren cámara oculta en el baño de mujeres del estudio donde se filma "Bond 25"

¿Crees en las maldiciones gitanas? Seguramente no; aunque esa sería una buena razón para todo lo que está pasando en el rodaje de la película "Bond 25". Escándalos y accidentes no han faltado; como la explosión "controlada" (sic) que terminó creando caos y dejando un herido. Aunque la noticia de hoy trata de algo menos accidental.

Fueron los trabajadores de Pinewood Studios, en Reino Unido, quienes dieron con el desagradable descubrimiento: una cámara colocada en los sanitarios de mujeres. Luego del hallazgo, lo denunciaron con las autoridades.

Un hombre de 49 años fue detenido por ello luego de un interrogatorio y actualmente se está investigando más a fondo el hecho. La denuncia que se hizo fue por "voyeurismo". Al momento no se ha hecho pública información como quiénes aparecen en los videos y cuál fue el destino de los mismos.

A inicios del mes de junio; la producción de la película informó sobre un incidente que ocurrió a las afueras de Londres, donde se encuentra Pinewood Studios. Una explosión que debía ser controlada salió mal y terminó hiriendo a un miembro de la producción.

Por fortuna las heridas causadas fueron menores y nadie más salió lastimado; aunque sí se dañó parte del equipo de grabación.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK

— James Bond (@007) June 4, 2019