Británico dibujó un pene en el pasto de su patio para recibir al presidente Trump

La visita diplomática del presidente Donald Trump al Reino Unido tuvo una polémica que pocos vieron, o mejor dicho que pocos fueron capaces de ver. Un jóven llamado Ollie Nancarrow tomó su podadora y dibujó un pene gigante en el pasto de su patio acompañado del nombre "Trump", con la intención de que el presidente estadounidense lo viera.

La familia de Nancarrow vive en la zona de despegue del aeropuerto londinense de Stansted, lugar donde Trump aterrizó este lunes. Medios locales reportan que Nancarrow se pasó toda la semana podando el pasto, con el permiso de sus padres.

Guess who's been busy today mowing a stiff message for Trump under the Stansted flightpath… Please share and let's see how far we can spread the welcome!#climatechange #Trump #welcometrump pic.twitter.com/crnZo5rnDv

— born_eco (@born_eco) June 2, 2019