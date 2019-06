Te decimos para qué funciona el botón WPS de tu enrutador Wi-Fi

Seguramente has visto un botón en tu router que dice WPS pero no sabes para qué funciona. Te diremos cómo está ligado a la conexión Wi-Fi.

A veces cuando llegan visitas a tu casa, lo primero que te piden es la contraseña del Wi-Fi. Sin embargo, dictar toda la contraseña a veces es tardado, en especial si son muchos invitados los que la necesitan. En vista de lo anterior, se comenzó a estandarizar el uso de un botón en el router que básicamente nadie usa porque no saben para qué sirve.

Aquí te diremos para que funciona el no tan famoso botón WPS y cuales son sus ventajas y desventajas.

¡Internet para todos!

Si miras en tu router, verás que tiene algo llamado WPS. Estas son las siglas para Wi-Fi Protected Setup, el cual tiene mucho poder. Pero recuerda que con un gran poder, viene una gran responsabilidad. Es por eso que no debes presionarlo a la ligera, a menos que sepas usarlo bien.

Este botón permite a todos los dispositivos conectarse de manera fácil a la rede Wi-Fi. Esto significa que no se requiere de contraseña para acceder a la red que proporciona ese router. Lo cual, como te puedes imaginar, es bastante práctico para evento públicos, pero nada bueno si lo tienes en tu casa.

Al no restringir el acceso a otros dispositivos, estos pueden hacer uso de tu Wi-Fi a placer. Sin embargo, esto no significa que se quedará abierto para siempre, puesto que tiene un limite de tiempo. Durante este pequeño periodo en el que este router se vuelve accesible por cualquier dispositivo, todo los dispositivos cercanos se pueden conectar. Pero eso no quiere decir que todos se conectarán de manera automática, sino que se tiene que intentar la conexión.

Esto varía de dispositivo a dispositivo, pero siempre se tiene que seleccionar la opción. En Windows se te dirá que “puedes presionar el botón del enrutador” para realizar la conexión. Al hacerlo se te dará acceso a la red. De igual manera pasa con Android, en donde se especifica como es el botón y la manera en que te debes conectar.

Ahora recuerda que esto solo dura unos segundos pero sigue siendo más confiable introducir una contraseña.