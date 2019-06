Gearbox permitió que fan con cáncer terminal le pusiera nombre a un arma de Borderlands 3

Trevor Eastman pudo jugar en exclusiva el título y recibió varios regalos del estudio desarrollador.

Hace un par de semanas les comentamos acerca de un joven llamado Trevor Eastman que es gran fan de la franquicia Borderlands pero que lamentablemente fue diagnosticado con cáncer de esófago, estómago e hígado en etapa 4 que le otorga poco tiempo de vida.

Eastman acudió a Reddit para preguntar si alguien podría ayudarle con su sueño de poder jugar Borderlands 3 debido a que no tiene la seguridad de estar vivo para cuando se lance el juego, y para su sorpresa la comunidad respondió de gran manera para hacerle llegar su caso a la gente de 2K Games.

Lo último que supimos fue que personal de 2K lo contactó par decirle que mandarían a alguien a inicios de junio para hacer que suceda, y hoy tenemos más detalles al respecto (vía PCGamer).

Sueño cumplido

Como pueden ver en las imágenes publicadas por Trevor, un par de miembros de Gearbox Software acudieron a su domicilio para permitirle jugar alrededor de 4 horas de Borderlands 3, además de regalarle un paquete con varios artículos del estudio y la franquicia Borderlands como una camiseta, calcomanías, una máscara, una taza y más.

Pero eso no fue todo ya que para sorpresa del joven, el estudio le permitió bautizar a una de las nuevas armas que aparecerán en el juego.

Él decidió llamarla "Compressing Trevonator" y en su descripción le colocó la frase "Trev is gunna get you!" (Trev va a atraparte).

En verdad estoy muy feliz y asombrado de lo amables que han sido conmigo y realmente significa mucho para mi que hayan hecho esto. Desearía poder pagarles por todo lo que han hecho, y a todos ustedes también por hacer realidad este sueño.

Borderlands 3 se pondrá disponible el 13 de septiembre en versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC, y si están interesados manténganse atentos ya que seguramente se revelará más información sobre el juego en E3 2019 que comienza en unos cuantos días.