BlueKeep es tan peligroso para Windows que hasta la NSA quiere que parches

Hace algunos días la humanidad descubrió la existencia de BlueKeep, una nueva vulnerabilidad de seguridad presente en Windows.

La cuál sería tan mala que podría compararse sin problemas con todo el desastre que provocó en su momento WannaCry.

Al momento de su hallazgo la falla fue tratada de manera ligera, casi como una curiosidad más dentro de la galería de errores de Windows.

Pero resulta que la amenaza es bastante grave. Tanto que Agencia Nacional de Seguridad (NSA) está urgiendo a todos a que se protejan:

NSA is raising their own concern that the Microsoft RDP flaw (#BlueKeep) is of significant risk to unpatched systems. Patch and protect! https://t.co/hj1c40psma

— Rob Joyce (@RGB_Lights) June 4, 2019