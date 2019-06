BlackBerry Messenger se despide para siempre, la aplicación ha dejado de funcionar

BlackBerry Messenger (BBM) fue una aplicación de mensajería que se estrenó en 2013 para dispositivos BlackBerry que tuvo un enorme potencial, pero ante las malas decisiones y la fuerte competencia fue perdiendo relevancia hasta que finalmente ha muerto.

Y es que tal como se había anunciado previamente, este 31 de mayo fue el último día en que funcionó el servicio de BlackBerry Messenger (vía Forbes).

Emtek, compañía que se asoció con BlackBerry para encargarse de la versión para consumidores de la aplicación de mensajería, comentó:

En un tuit donde se despiden de BlackBerry Messenger, la compañía señala que los usuarios pueden descargar BBM Enterprise como alternativa.

PING !!!

Today is the last day to use BBM 😢🙏

Thank you for all the support and memories that you have spent together with BBM 😊

As an alternative, you can use BBM Enterprise. Check the following link for more details https://t.co/uKmBGP3CQI pic.twitter.com/BnwaoGYehc

— BBM (@BBM) May 31, 2019