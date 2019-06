La gran batalla de Avengers: Endgame en 16 bits es lo mejor que verás hoy

Ahora queremos el juego de Super Nintendo.

El arte en 16 bits tiene una nueva y gloriosa pieza en su colección: la gran batalla de Avengers: Endgame.

Ok, es hora de hablar de "spoilers", porque los hay de aquí en adelante, así que si no viste la película o no quieres adelantar piezas clave de la trama, deja de leer ya.

La obra maestra que nos hace desear un juego de Super Nintendo fue hecho por John Stratman, con música de Kenny Mac.

Hay varios momentos épicos muy bien logrados en el video y la animación está en el máximo nivel.

Ojo, que no es lo primero del autor, que también ha hecho Star Wars y otras joyas.