Banjo-Kazooie es el próximo personaje de Super Smash Bros. Ultimate #E32019

No es el único: también se suma The Hero de Dragon Quest al brawler de Nintendo Switch.

No nos esperábamos esto: en su Nintendo Direct en el contexto de E3 2019, Nintendo anunció no uno, sino que dos personajes para Super Smash Bros. Ultimate. Primero The Hero de Dragon Quest, lo que va muy de la mano con el próximo lanzamiento de la franquicia. Lo que no nos esperábamos llegó al final: nada más, ni nada menos, ni nada más que Banjo y Kazooie.

Esta sorpresa no es menor, y sospechamos que alguna conversación con Rare los trajo de vuelta hacia estas tierras. Banjo-Kazooie es un personaje muy apreciado por los fanáticos, que desde la compra de Rare por Microsoft hace ya bastante tiempo, están esperando una continuación.

Ambos personajes, tanto The Hero como Banjo-Kazooie, se suman al roster descargable del popular juego de peleas, al lado de Joker de Persona 5.

The Hero

En una movida que claramente pone más contentos a los fanáticos de Asia que de América, Nintendo trajo a los protagonistas de la saga Dragon Quest a pelear. The Hero -el héroe sin nombre de la saga- está diseñado por Akira Toriyama, de fama por Dragon Ball, por lo que muchos reconocerán el trazo del legendario artista.

The Hero from the #DragonQuest series will be joining Super #SmashBrosUltimate! Purchase the Fighters Pass now and prepare to take to the battlefield with your hero this summer.https://t.co/hJmYO8YgVN pic.twitter.com/1YzOEgEZmA — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 11, 2019

The Hero, que al parecer viene acompañado de muchos Echo Fighters de la franquicia, es un espadachín bastante estándar. Lo interesante del personaje es su barra de mana: tiene cuatro habilidades que gastan energía de esa barra en un estilo muy JRPG por turnos, y generan diferentes efectos.

Hasta el momento, el único personaje de la franquicia que ha incluído menús para lanzar habilidades es Shulk de Xenoblade Chronicles, lo que lo hace un personaje bastante interesante.

Banjo-Kazooie

La estrella de Rare es uno de esos personajes que los fans han pedido a gritos, y no es casualidad que los personajes de Donkey Kong Country los hayan recibido con tanta alegría. En una encuesta oficial realizada el año pasado sobre qué personaje debía entrar al roster de Smash, Banjo-Kazooie fue el ganador indiscutido.

Your favorite bear-bird duo, Banjo & Kazooie, is joining Super #SmashBrosUltimate! Grab the Fighters Pass and get ready for when Banjo-Kazooie arrive on the battlefield this fall. https://t.co/hJmYO8YgVN pic.twitter.com/tsypQJpdBC — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 11, 2019

Por la limitada jugabilidad que se mostró en el Direct, podemos ya sacar conclusiones: Banjo es un brawler híbrido, con Kazooie lanzando proyectiles, siendo usado como arma, e incluso ayudando a Banjo a volar. Nintendo dejó entrever que se lanzarían más detalles en otra transmisión posterior.

Hoy es el primer día de feria en Los Angeles, por lo que esperamos ver al dúo dinámico de Rare en acción en el stand de Nintendo dentro de E3 2019. Mientras tanto, ambos personajes estarán disponibles durante este 2019 como parte del pack DLC del juego.