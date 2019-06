¡Sorpresa! Se confirma el desarrollo de Baldur's Gate 3

El juego viene de la mano de Larian Studios, los creadores del excelente Divinity: Original Sin 2.

Si ustedes son tan fanáticos como yo de Dungeons & Dragons, y especialmente de los Forgotten Realms, muy probablemente jugaron Baldur's Gate. La saga, que hiciera famoso a BioWare muchísimo antes de Mass Effect, Star Wars: KOTOR o Dragon Age, tuvo su último lanzamiento allá por el año 2000 y trajo a la mesa varios spin-offs, como el clásico Neverwinter Nights.

Diecinueve años más tarde, la franquicia regresa a la vida ya lejos de BioWare: de la mano de Larian Studios, creadores de Divinity: Original Sin. Según Sven Vincke, CEO del estudio que tiene 20 años de experiencia con RPGs similares a Dungeons & Dragons, en Wizards Of The Coast -creadores y dueños de los Reinos Olvidados- siempre fueron reticentes a ceder la franquicia a alguien que no fuese BioWare; sin embargo, durante el desarrollo de Original Sin 2, fueron ellos mismos los que se acercaron con un proyecto para revivir Baldur's Gate.

El teaser trailer del juego, si bien no revela jugabilidad, nos da varias pistas hacia dónde se dirigirá esta nueva entrega. Lo más importante es la amenaza de los Mind Flayers -o illithids, para los que saben hablar Undercommon- en Baldur's Gate 3: criaturas malvadas con poderes psíquicos que son una mezcla muy aberrante entre un Protoss de Starcraft y un cefalópodo demoníaco como Cthulhu.

Según el propio Vincke, que no quiso revelar más detalles sobre la entrega, los Mind Flayers serán la principal amenaza del juego, ya que su propósito al invadir el mundo es recuperar su imperio y restablecer su dominio en base a consumir cerebros de sus víctimas. La historia tendrá mucho de la quinta edición de Dungeons & Dragons, pero en Larian Studios aseguran que se alejará lo suficiente del lore para conseguir su propia independencia como obra.

Con respecto a la jugabilidad, podemos esperar un RPG casi de sobremesa a toda regla, probablemente muy parecido a la saga Divinity, que toma bastantes elementos de este estilo de combate por turnos, con dados y estadísticas. Por otra parte, Larian quiere que el juego sea entretenido y ágil, por lo que están adaptando varios estilos de juego para no quedarnos solamente con el resultado de los dados, el que puede ser muy frustrante si fallas.