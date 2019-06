Fanático mexicano rompió récord mundial al ver Avengers: Endgame más de 103 veces

Pocos pueden dudar el gran éxito que ha tenido Avengers: Endgame desde su lanzamiento en cines. Tanto la crítica como el público y hasta nosotros le hemos dado muy buenas calificaciones. Tanto ha sido así, que se ha convertido en la película más taquillera en muchos países y amenaza Avatar en el podio a nivel mundial.

No obstante, a casi nadie se le ocurriría la locura de vérsela más de 100 veces. Casi nadie, excepto Agustin Alanis, un mexico-americano seguidor de Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Concretamente, a día de hoy este personaje logró ver Avengers: Endgame unas 110 veces.

Cada vez que Alanis iba al cine, se tomaba una foto con los empleados del cine que lo atendían. De esta forma cada una de las visitas las ha dejado documentadas en su Twitter personal. Así ha sido desde el estreno de la película, que le gustó tanto que no ha dejado de visitar las salas de proyección.

Alanis es tan seguidor de Marvel y del fútbol que ha buscado a los actores del MCU para tomarse fotos con ellos. No solo ha pedido que posen con él, sino que porten la camiseta de Los Tigres. Así ha sido con Chris Evans, Anthony Mackie, Tom Holland y Paul Rodd.

Alanis explica que lo que pretendía hacer era romper un récord Guiness. Este se trata de la persona que más veces ha visto una película. Sin embargo, esto no incluiría solo repetirse la misma producción, sino disfrutarla en el mismo teatro.

El anterior récord fue confirmado oficialmente por la organización hace unos cuantos meses. Este título lo ostentaba Anthony Mitchell, quien vio Avengers: Infinity War unas 103 veces. Así, Alanis logró romper el récord hace tan solo dos días: el 9 de junio.

Eso sí, todavía la organización de los Record Guiness todavía no ha verificado el logro de Alanis. Esperemos que pueda ser reconocido pronto.

Round/View 103

Today I tie this legend @NemRaps with 103 views watching the same film in theaters. You sparked this to be done, so I honor you brother.#avengersendgame @Avengers @ChrisEvans @Russo_Brothers @Kevfeige @RobertDowneyJr #tigrevengador @louisde2 #Avengers https://t.co/VVBVlhR53b pic.twitter.com/OFJYeRrTk5

— Agustin Alanis (@agalanis17) June 9, 2019