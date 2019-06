Ultraligero y ultrafuncional: Review del Asus Zenbook 14 [FW Labs]

En esta reseña estaremos hablando específicamente del Asus Zenbook 14 UX433, un portátil ultraligero con un panel numérico en el touchpad.

No es la primera vez que hablamos de una de las laptops de la serie Zenbook de Asus. En anteriores ocasiones hemos hablado de la Zenbook Pro 15 y su interesante apuesta por incluir una pantalla en su trackpad. Parece ser un interés de la compañía hacer experimentos con esta característica, pues el modelo ultraligero que se reseñará esta vez también integra una funcionalidad similar. Se trata de la Asus Zenbook 14 UX433.

Sin duda las laptops de este tipo siguen siendo muy populares entre aquellos viajeros muy ocupados que necesitan una herramienta de trabajo lo más ligera y pequeña posible para poder usarla donde sea sin mayor inconveniente. Con respecto al Asus Zenbook 14 puedo adelantar que se trata de un equipo que provee exactamente lo que están buscando.

Tuve en mis manos el equipo durante un tiempo y procederé a repasar cada una de las impresiones que me dejó. Antes de eso, revisemos algunas de sus especificaciones:

CPU: Intel Core i7-8565U.

Intel Core i7-8565U. GPU: NVIDIA GeForce MX150 (2GB GDDR5).

NVIDIA GeForce MX150 (2GB GDDR5). Pantalla: 14.0 pulgadaas, Full HD (1920 x 1080), IPS.

14.0 pulgadaas, Full HD (1920 x 1080), IPS. Almacenamiento: 512GB SSD.

512GB SSD. RAM: 16GB LPDDR3.

16GB LPDDR3. Peso: 1.09 kg.

Ahora, entremos en detalle:

Diseño

El diseño de la Asus Zenbook 14 es particularmente encantador. Si bien el equipo en color plata no se ve mal, su versión en color azul real lo hace ver mucho mejor. Sobre todo, combina bien con los detalles dorados tanto en la tapa posterior y en la barra que está ubicada justo debajo de la pantalla.

Vemos en esta laptop una pantalla de 14 pulgadas que ocupa casi todo el espacio de su cuerpo. De hecho, cubre un 92% del cuerpo, dejando unos biseles de solo 2,8 mm. Aun así, tiene espacio para una pequeña cámara web ubicada en la parte superior.

Cuenta con un teclado retroiluminado muy cómodo de usar. No representa ningún problema utilizarlo por horas, pues al abrir la pantalla un soporte empuja el chasis ligeramente hacia arriba. Esto también es muy útil para dar una mejor refrigeración y salida de audio.

Encontraremos en este modelo un equipo exageradamente sencillo de cargar y llevar a cualquier lugar. Después de todo, tiene un peso de solo 1,09 Kg y el tamaño de una hoja A4. Además, cerrado tiene un grosor de 15,9 mm. Literalmente casi no lo sientes en tu maleta ni te costará tomarlo con una mano.

Si lo miramos por el lado izquierdo, encontraremos su conector DC (carga), puerto HDMI, puerto USB 3.1 y un puerto USB-C 3.1. Por el lado derecho, encontraremos el 3.5mm de los audífonos, un puerto USB 2.0 y un lector de microSD. Ahora, ¿qué creo que quedó faltando aquí? Diría que un puerto Thunderbolt 3. Como último detalle debo destacar que viene con un adaptador de ethernet, algo útil cuando casi todos los ultraligeros han removido este puerto.

Calculando desde el trackpad

Lo que hace singular al Asus Zenbook 14 es su trackpad. A simple vista parece ser igual al de cualquier otra laptop. Sin embargo, cuando tocamos el pequeño símbolo de la esquina superior derecha, nos revela una sorpresa. Se trata de un teclado numérico que resuelve el típico tema de eliminarlo a cambio de hacer un computador más compacto. Con esto, se aprovecha espacio y al mismo tiempo se disfruta de esta funcionalidad.

Particularmente yo no empleo mucho el teclado numérico, pero hay gente que por su trabajo sí lo necesita. Para ellos hay que decir que estas teclas no solo funcionan en la calculadora sino en otros programas como Excel. Solamente hay que tocar ligeramente el número para que este aparezca en la pantalla. Esto no te impide manejar el cursor, pues el sistema detecta cuándo mueves la mano para desplazarte o cuándo utilizas dos dedos para deslizarte hacia arriba o abajo. Hacer una presión fuerte equivale a 'clic' de un ratón. Todo esto podrás hacerlo al tiempo. Hay gente que dice que le incomoda acostumbrarse a este sistema y le parece molesto, pero personalmente no tuve problema ninguno para usarlo.

Otras capacidades

Su pantalla es Full HD (1920 x 1080p) en un aspecto 16:9. Tiene colores muy intensos, lo que lo hace perfecto para ver películas o series. En cuanto a brillo, para uso en interiores está perfecto, pero con exposición directa de la luz solar empieza a tener problemas. Además, no es una pantalla touch.

También integra una cámara web 3D infrarroja que graba a 720p 30fps. No es muy impresionante y la imagen se granula especialmente cuando no hay mucha luz. Eso sí, para reconocimiento facial resulta ser excelente ya que no tarda mucho incluso cuando hace falta luz.

No es un equipo diseñado para gaming ni edición. Sin embargo, hay que reconocer que funciona bien con ciertos programas y/o juegos. Obviamente no vamos a poder jugar títulos AAA cómodamente pero sirve para juegos como CS:GO o Fortnite en una calidad no muy alta. Si subes la vara, obviamente empezará a calentarse notoriamente. En momentos como ese nos damos cuenta que el ruido de su ventilador no es mucho.

De resto, tendremos una máquina que nos va a dar una gran rendimiento. Sirve perfectamente tanto para el trabajo como para el estudio. Su intel Core i7 de octava generación nos dará una muy buena experiencia para todos nuestros proyectos. Por otro lado, si bien Asus reclama 13 horas de uso con una sola carga de su batería; considero más aterrizadas las 8,5 horas que me duró en promedio. Aun así, sigue siendo un buen número que demuestra su duración toda una jornada.

Conclusión

El Asus Zenbook 14 es un ultraligero de gran calidad que tiene casi todo lo que necesita alguien que debe estarse moviendo todo el tiempo y requiere un dispositivo capaz de seguirle el paso. Es muy útil para el trabajo y toma consideraciones especiales para la gente que usualmente realiza contabilidad. Es perfecto para casi todos los contextos, menos probablemente para usos extensivos en exteriores. Sin embargo, esta última situación no es crítica.

Es fácil de transportar al no notar casi su peso dentro del equipaje. La duración de su batería no deja a nadie en apuros y se desempeña relativamente bien en contextos para los que no ha sido diseñado.

Sin duda se trata de una muy buena máquina para su precio. Su versión con Intel Core i7 lo sitúa en los 1.200 dólares, lo cual no está nada mal para sus características. Es una equipo completamente recomendado.